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Киев сделал из украинцев обезьян

Фото: www.globallookpress.com
Жителей страны назвали слабоумными

У украинцев большие проблемы с мозгами. Так считает популярный украинский блогер Екатерина Золотарева. По ее мнению, во всем виновата предвыборная кампания, наложившаяся на традиционное весеннее обострение помешанных. В результате обычно тихие местные сумасшедшие превратились в буйных.

Часть людей, выступающих против действующего президента Петра Порошенко, активно радуется, когда громят его магазины. Другие довольны, что на митинге главы государства избили человека, посмевшего задать неприятный для власти вопрос, передает рассуждения Золотаревой издание replyua.net.

"Обращаясь как к первым, так и ко вторым, хочется спросить – люди, возможно, вы сошли с ума?" – пишет блогер.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Золотарева отмечает, что украинцы так стремительно стали превращаться в стадо "тупого агрессивного быдла", как будто они доживают последний день и после выборов жизнь закончится.

"Какая Европа, если наше общество от обезьян не отличается", – делает вывод блогер.

В воскресенье, 17 марта, на встрече Порошенко с избирателями в Киеве недовольные его политикой выкрикивали оскорбительные лозунги. Это спровоцировало потасовку, которая едва не переросла в массовую драку. 

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Опросы общественного мнения свидетельствуют, что большинство жителей страны предпочитают видеть на этом посту комика Владимира Зеленского – человека, не успевшего запятнать свою репутацию политическими скандалами.

Фоторепортаж
Украинцы просят зрелищ: шоумен Зеленский переиграл всех кандидатов в президенты
Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Николай ВИКТОРОВ
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