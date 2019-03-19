Кульминация шоу: украинские выборы ждет невероятная концовка

Что не так с феноменом лидера президентской гонки Владимира Зеленского, объяснили эксперты

Вчерашний шоумен Владимир Зеленский на сегодняшний день стал самым желанным кандидатом в президенты Украины. За него готовы отдать свои голоса треть граждан страны, говорится в свежем опросе общественной организации "Передовые правовые инициативы". Кажется, что менее чем за две недели до дня голосования Зеленский не оставляет шансов своим конкурентам. Однако впереди самое интересное, уверен директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

По словам политолога, до сих пор сложно поверить в то, что он сможет выиграть у "тертых калачей" Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Возможно, Зеленскому отведена специальная роль в борьбе за президентский пост, которую политологи называют словом "спойлер". Это кандидат без шансов на победу, цель которого сводится к тому, чтобы отобрать голоса у другого кандидата и тем самым расчистить дорогу к победе третьему кандидату. По мнению Мартынова, как раз Зеленский и является этим спойлером.

"Когда стало известно, что Зеленский будет выдвигаться в президенты, мы предположили, что он будет спойлером, забирающим определенное количество голосов у Юлии Тимошенко, пока так все и идет", – сказал Мартынов изданию RNS.





Человек без политической программы, четких взглядов и бэкграунда, практически "кандидат с улицы" – вполне подходит под описание этого термина. Правда, обычно на такую роль берут людей не очень известных, но оппонент Тимошенко, видимо, решил использовать яркого кандидата, чтобы отобрать у нее как можно больше голосов.

Кто может быть этим таинственным оппонентом, в интересах которой Зеленский якобы борется за победу на выборах, пожалуй, догадаться несложно – Петр Порошенко. Согласно соцопросам, действующий президент Украины уступает лидеру "Батькивщины". Так, по данным социологической группы "Рейтинг", за Порошенко готовы проголосовать 17,4% избирателей, а за Тимошенко чуть больше – 18,8%. У Зеленского – 24,9%. Конечно, в сговор Зеленского и Порошенко поверить довольно сложно, но если предположения Мартынова верны, то складывается парадоксальная ситуация, когда выборы выигрывает кандидат–спойлер.

Политологи сходятся во мнении, что что сила Зеленского – в слабости его конкурентов. По словам профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, именно размытые политические взгляды "спойлера" Зеленского приходятся по душе украинцам, потому что они формируют образ "нерадикального" политика.

"Его сдержанность менее пугает избирателей, чем воинственные заявления Порошенко, Тимошенко", – отметил эксперт RT.

Может, он и не собирался всерьез бороться за победу, но по мере роста предвыборного рейтинга у него могли появиться и политические амбиции. И теперь интрига заключается в том, насколько будет велика разница между результатами бесконечных соцопросов и итогами голосования. Украинский политолог Елена Дяченко считает, что Зеленский сейчас должен решить всего две задачи – привести своих сторонников на избирательные участки и не допустить фальсификации итогов, передает РИА "Новости". В этом случае чудо станет явью, и он возглавит страну.





Так что сейчас наступает кульминация всего политического шапито в Незалежной. По мнению Мартынова, в оставшиеся перед выборами дни между политиками и олигархами будет идти сложнейший диалог.

"Все будет зависеть от того, как и о чем за оставшееся до выборов время договорятся главные олигархи и политически силы Украины, и как они свои договоренности сумеют согласовать с послом США на Украине, и смогут ли они эти договоренности выполнить после оглашения результатов выборов", - подытожил он.

Концовка украинского "шоу" в итоге не должна разочаровать стороннего зрителя, добавил в конце политолог.