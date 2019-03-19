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Песков посоветовал украинцам выбрать трезвого президента

Дмитрий Песков. Фото: www.globallookpress.com
Москва намерена внимательно наблюдать за ситуацией в соседней стране

Выборы президента Украины покажут, какими станут отношения Москвы и Киева в ближайшей перспективе. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Через две недели украинцам предстоит сделать выбор из почти 40 кандидатов на пост лидера Незалежной. В Кремле рассчитывают, что победит здравомыслие.

"Лучше, чтобы был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость и который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Россией", – сказал Песков.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Что касается нынешнего президента Украины Петра Порошенко, то глава РФ накануне предельно четко дал понять, что с ним российско-украинские отношения улучшиться уже не смогут, приводит РИА "Новости" мнение представителя Кремля.

В понедельник, 18 марта, выступая в Крыму, Путин указал, что между украинцами и русскими нет негатива. Отношения между странами разрушают киевские власти, поведение которых заставляют усомниться в их вменяемости, передает телеканал "360".

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. Лидером опросов общественного мнения является шоумен Владимир Зеленский. На втором и третьем месте со значительным отрывом следуют Петр Порошенко и глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Николай ВИКТОРОВ
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