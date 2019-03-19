Полуостров стал "добычей" для Москвы, которая ничем хорошим не обернется

В Киеве нашли новую причину, по которой крымчанам лучше бы жилось в этой стране, а не в России. По словам министра иностранных дел Незалежной Павла Климкина, полуостров никогда не станет российским, из-за чего население лишится светлого будущего.

Политик добавил, что Крым оказался "неподъемным бременем", а цена воссоединения якобы превосходит "сомнительные политические дивиденды от "приращения земель". Министр, который мечтает вернуть полуостров своей стране, от отчаяния на этом не остановился и вообще завил о том, что Россия – "вор", который не знает, что делать с награбленным.

"Но уже начинает понимать, что преступление ему неизбежно выйдет боком",

– подчеркнул Климкин на своей странице в Facebook.

Как передает телеканал "360", политик уверен, что деградация полуострова от экономической до экологической заметна уже сейчас. Ответственность, по мнению Климкина, ложится за эти "беды" на Россию, которая не справляется с ситуацией.

Правда, политик почему-то не обратил внимание на то, что 18 марта в Крыму открылись две ТЭС, которые намного облегчат жизнь людей. На полуострове устранится проблема с перебоями электричества.

При этом президент Украины Петр Порошенко уже заявил о том, что в случае победы на выборах главы государства вернет стране Крым. НАТО также призывает Россию отдать полуостров Незалежной. Однако по мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, если допустить подобный сценарий, то Крым окажется под контролем альянса и США, а вовсе не Украины. Ведь соседнее государство позволило бы Западу разместить в Севастополе военно-морскую базу, подчеркнул Пушков на своей странице в Twitter.