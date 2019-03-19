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ЕС и НАТО усиливают милитаристские настроения Киева

Фото: Утро.ру
Москва призвала Брюссель открыть глаза и признать волю крымчан

Евросоюз и Североатлантический альянс критикуют воссоединение Крыма с Россией, отказываясь принять реалии жизни. На это указали в МИД РФ в ответ на очередное требование ЕС и НАТО вернуть Крым Украине.

"Проголосовав за свое будущее и будущее своих детей, крымчане показали всему миру, что такое настоящая, а не фиктивная демократия. … Но ЕС и НАТО это малоинтересно", – отметили в МИД РФ.

Поэтому на Западе стремятся наказать жителей полуострова, вводя санкции. Поэтому там не видят, как украинские националисты с одобрения киевских властей перекрывают воду в Крым, обрывают электрические провода. Поэтому повторяют заявления Киева об "опасной милитаризации Крыма".

Фото: www.globallookpress.com

"Солидаризация ЕС и НАТО с украинской версией событий лишь подогревает милитаристские настроения в Киеве и поддерживает тех, кто нацелен на продолжение конфронтации", – подчеркивают в Москве. 

В связи с этим дипломаты призывают НАТО и ЕС перестать заниматься политиканством. Пора осознать, что население Крыма и Севастополя сделало свой свободный демократический выбор, и увидеть, как позитивно изменилась жизнь региона в составе России, пишет "ФедералПресс". Тем более, что эти изменения уже признали многие представители западных стран. 

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
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