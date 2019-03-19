ЕС и НАТО усиливают милитаристские настроения Киева

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Евросоюз и Североатлантический альянс критикуют воссоединение Крыма с Россией, отказываясь принять реалии жизни. На это указали в МИД РФ в ответ на очередное требование ЕС и НАТО вернуть Крым Украине.
"Проголосовав за свое будущее и будущее своих детей, крымчане показали всему миру, что такое настоящая, а не фиктивная демократия. … Но ЕС и НАТО это малоинтересно", – отметили в МИД РФ.
Поэтому на Западе стремятся наказать жителей полуострова, вводя санкции. Поэтому там не видят, как украинские националисты с одобрения киевских властей перекрывают воду в Крым, обрывают электрические провода. Поэтому повторяют заявления Киева об "опасной милитаризации Крыма".
"Солидаризация ЕС и НАТО с украинской версией событий лишь подогревает милитаристские настроения в Киеве и поддерживает тех, кто нацелен на продолжение конфронтации", – подчеркивают в Москве.
В связи с этим дипломаты призывают НАТО и ЕС перестать заниматься политиканством. Пора осознать, что население Крыма и Севастополя сделало свой свободный демократический выбор, и увидеть, как позитивно изменилась жизнь региона в составе России, пишет "ФедералПресс". Тем более, что эти изменения уже признали многие представители западных стран.
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