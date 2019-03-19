Зарубежные гости готовы отказаться от Украины

Визиты иностранцев на полуостров вызывают у них эмоциональный всплеск. Метаморфозы, произошедшие с территорией после воссоединения с Россией, приятно удивляют.

Так, шокированы происходящим и увиденным вокруг общественники из Германии, которые прибыли в Крым накануне пятилетнего мини-юбилея, который отмечался 18 марта. Неизгладимые впечатления оставили значительные перемены, произошедшие за это время, особенно инфраструктура: дорога, соединяющая республику с Краснодарским краем, и новый аэропорт в Симферополе, поделился зампредседателя организации "Общество безопасности и политики" Франк Порш с членами президиума Госсовета РК, отметив при этом бесполезность санкций.

"Нам своими глазами важно было это увидеть, – заявил он, передает ТАСС.

По словам Порша, немецкие делегаты осознают, что крымское гостеприимство предполагает наказание со стороны Украины. Они готовы пожертвовать визитами в Незалежную, если въезд туда им будет запрещен.

"Знаем об этом, – сообщил иностранец. – Значит, не поедем на Украину".

Напомним, в понедельник, 18 марта, в республике отметили пятилетие со дня вхождения в состав страны Крыма. Там были открыты две ТЭС. Электростанцию в Севастополе запустил президент РФ Владимир Путин.

Полуостров стал российской территорией в результате референдума, который провели 16 марта. Избавиться от украинской прописки пожелали 96,7% крымчан и 95,6% севастопольцев. Через два дня глава государства подписал договор о присоединении новых земель, еще через три – его утвердило Федеральное Собрание. Расширение российских границ стало поводом для введения против РФ многочисленных санкций.