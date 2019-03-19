Россия напомнила Незалежной о свободе россиян на передвижение по своей территории

Никто из украинских властей не имеет права указывать руководству России, когда и как посещать свои регионы. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ в связи с претензиями Киева из-за визита российского президента Владимира Путина Крыма.

Свое недовольство Незалежная выразила после вчерашнего посещения полуострова главой России, где он сначала в Севастополе дал старт работе новых мощностей Балаклавской и Таврической ТЭС, а затем уже в Симферополе встретился с представителями общественности Республики и принял участие в торжествах, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

"Что касается упомянутой в заявлении МИД Украины ноты протеста, направленной МИД России, то мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции. Хотели бы подчеркнуть, что ни МИД Украины, ни кто бы то ни был не вправе указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве",

– говорится в комментарии нашего дипведомства.

Москва призвала Киев признать реальность, а именно, что крымчане весной 2014 г. сделали свой исторический выбор и, проведя всенародный референдум, окончательно воссоединились с Россией

На Смоленской площади подчеркнули, что никакие всплески с берегов Днепра не изменят "того факта, что Крым и Севастополь сегодня и навсегда – это российская земля": ни украинские националисты, ни продажные политики, торгующие на Западе национальными интересами, ни пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко.