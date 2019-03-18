Долгожданное для республики событие произошло аккурат к юбилею присоединения к России

На полуострове начала работать на полную мощность вторая очередь Балаклавской и Таврической ТЭС.



Об этом сообщает telegram-канал издания Daily Storm.

В официальном запуске ТЭС в Севастополе принял участие президент России Владимир Путин. Как пишет РИА "Новости", это событие стало первым официальным мероприятием в графике рабочего визита Путина в Крым.

После запуска второй очереди общая мощность Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе достигла 940 МВт. Это примерно 90% всего объема электричества, потребляемого в Крыму, отмечает ТАСС.

Теперь только одни теплоэлектростанции республики способны вырабатывать 2070 МВт, что хватит не только крымскому региону, но может быть распределно между другими российскими субъектами.

