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В Крыму дали старт новым теплоэлектростанциям

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Долгожданное для республики событие произошло аккурат к юбилею присоединения к России

На полуострове начала работать на полную мощность вторая очередь Балаклавской и Таврической ТЭС.

Об этом сообщает telegram-канал издания Daily Storm.

В официальном запуске ТЭС в Севастополе принял участие президент России Владимир Путин. Как пишет РИА "Новости", это событие стало первым официальным мероприятием в графике рабочего визита Путина в Крым.

После запуска второй очереди общая мощность Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе достигла 940 МВт. Это примерно 90% всего объема электричества, потребляемого в Крыму, отмечает ТАСС.

Теперь только одни теплоэлектростанции республики способны вырабатывать 2070 МВт, что хватит не только крымскому региону, но может быть распределно между другими российскими субъектами. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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