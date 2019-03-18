Западные СМИ подсчитали потери России за последние пять лет

С весны 2014 г., когда Крым вошел в состав Российской Федерации, страна продолжает нести колоссальные расходы. Экономика РФ "сдулась" более чем на 10% – или на $150 млрд по сравнению с 2013 годом. Об этом утверждает Bloomberg Economics со ссылкой на исследование британского аналитика Скотта Джонсона.

В статье говорится, что договор о присоединении региона к РФ до сих пор не признан большинством государств мира, а США и Европейский Союз предприняли широкие усилия, чтобы наказать Москву санкциями.

"Несмотря ни на что, Россия продолжает интегрировать Крым в свою экономику, инвестируя миллиарды в новые электростанции и строя гигантский мост на полуостров в прошлом году", – пишет издание.

Большая часть расходов, понесенных Россией, приходится на санкции США и ЕС, которые накапливаются каждый год после воссоединения, а также добавляются новые за предполагаемое вмешательство в выборы и другие действия нашей страны, отмечает Bloomberg.

"Но страна и ее население, уже страдающие от низких цен на нефть, которая является основным экспортным товаром России, также испытывают проблемы от падения иностранных инвестиций и стагнации доходов. Недавний опрос показывает, что общественная привлекательность аннексии начинает ослабевать", – уверены авторы статьи, ссылаясь на данные фонда "Общественное мнение".

По оценкам аналитиков издания, в целом за последние пять лет из-за всех этих факторов российская экономика потеряла около 10%, из которых 4% связаны с низкими ценами на "черное золото", а вот остальные 6% из-за различных ограничительных мер Запада в отношении Москвы.





Скорее всего, санкции не исчезнут в ближайшее время, а утверждения о том, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 г. в США, означают, что это лишь ухудшит ситуацию. Количество российских компаний и физических лиц, которые подпадают под санкции Вашингтона, увеличилось в четыре раза до более 700 с 2014-го, и еще один законопроект, который готовится в Штатах, может поразить страну новой порцией штрафов в нынешнем году, указывает Bloomberg.

"Экономическая пауза означает, что меньше денег идет на зарплаты простых россиян. Средний доход едва поднялся выше 30 тыс руб в месяц ($459) с момента захвата Крыма и падения цен на нефть, что толкнуло страну в почти двухлетнюю рецессию. Одним из регионов, где доходы выросли, является Крым, поскольку заработная плата увеличивается с низкой базы, чтобы сравняться с заработной платой в России", – объясняют аналитики.

После того, как в 2017 г., когда казалось, что президент США Дональд Трамп может отменить санкции, но этого не случилось, прямые иностранные инвестиции сократились и даже стали отрицательными во втором квартале прошлого года.

Поскольку экономическое давление сказывается на простых россиянах, позитивный эффект, который оказал на общественное мнение переход Крыма в состав РФ пять лет назад, начал ослабевать, уверяет издание. Опрос, опубликованный в четверг, 14 марта, московским фондом "Общественное мнение" (ФОМ), показал, что только 39% россиян считают, что возвращение региона принесло России больше пользы, чем вреда, по сравнению с 67% в конце 2014 года.

