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Путин пошутил о военной службе Наполеона в Москве

Владимир Путин. Фото: www.globallookprerss.com
продолжениеМосква разберется с водой в Крыму
Российский лидер углубился в историю

На встрече с делегацией французских политиков в Крыму президент Владимир Путин напомнил, что император Наполеон в свое время побывал с военной миссией в российской столице.

"Он проходил военную службу и в Москве, правда, недолго, но тем не менее", 

– отметил российский президент. Путин добавил, что ему особенно приятно принимать делегацию из Франции, которая уже не в первые посещает Крым, и подчеркнул, что Россия будет делать все от нее зависящее, чтобы восстановить отношения как с Францией, так и с Европой в целом.

Российский президент заверил, что Москва готова снять ответные санкции, если Евросоюз снимет свои ограничения в области сельского хозяйства. Введение санкций не сыграло никому на руку, считает президент, при этом антироссийские ограничения стали стимулом, который помог отечественным производителям, отмечает ТАСС.

В понедельник, 18 марта, отмечается пятая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Сегодня в Севастополе Владимир Путин дал старт работе на полную мощность Балаклавской тепловой электростанции, а также в режиме видеоконференции поучаствовал в вводе в эксплуатацию Таврической ТЭС в Симферополе и подстанции "Порт" в Тамани, отмечает "Свободная пресса". Президент отметил, что эти три электростанции обеспечат 90% текущего энергопотребления полуострова.

Крым стал российским в результате референдума, прошедшего в марте 2014 года. На нем большинство крымчан и жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Запад не признал Крым частью России и ввел против Москвы ограничительные санкции.

Валентина МАЙОРОВА
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