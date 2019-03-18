Путин назвал первостепенные задачи в регионе, которые необходимо решить

Неотложные проблемы в Крыму, требующие решения в ближайшее время, – это электрификация полуострова и транспортная сфера, а также водоснабжение региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе сегодняшней встречи с представителями общественности Республики и Севастополя, которая состоялась в Симферополе.

"Все, что делалось и делается до сих пор, – это вещи фундаментального характера и длительного цикла реализации, без них невозможно развитие Крыма вообще. Потому что невозможно развитие вообще на какой бы то ни было территории без наличия определенного объема электроэнергии, тепла... без транспортной инфраструктуры, впереди еще – водоснабжение и так далее",

– сказал лидер государства, трансляцию его встречи с крымчанами вел ТАСС.

Он добавил, что решив эти проблемы, можно будет заняться иными проектами, которые имеют отношение к развитию промышленности и туризма, образованию, науке.

"Здесь, в Крыму, очень глубокие корни развития всех этих отраслей, безусловно, здесь можно добиться общенационального результата", – подчеркнул Путин.

Президент отметил, что встреча проходит в дни празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией, которую он назвал исторической Родиной полуострова. По его словам, с 2014 года уже немало сделано для развития региона.

"Кстати, я думаю, что мы к этой теме (водоснабжения) еще вернемся, и Крым будет обеспечен в достаточном объеме водой так же, как он сегодня обеспечен электричеством", – обещал лидер РФ.

Как напомнил Крыминформ, в январе нынешнего года Главгосэкспертиза провела публичный технологический и ценовой аудит и приняла проект реконструкции и строительства объектов Северо-Крымского канала, который возводился с 1961 по 1971 год для снабжения засушливых зон полуострова и сельхозугодий днепровскими водами. Его протяженность составляет 400 км.

Кроме нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, канал также использовался и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Крыма.

Однако мстительная постмайданная киевская власть с 2014-го перекрыла подачу воды в канал. С тех пор водоснабжение полуострова ведется из крымских водоемов.

В начале 2019 г. председатель госкомитета по водному хозяйству Республики Игорь Вайль сообщил, что Крым благодаря обильному снежному покрову гор обеспечит водой регион на весь текущий год.

