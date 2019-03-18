Усиление военной защиты полуострова заметили в альянсе

В Североатлантическом блоке раскритиковали размещение в Крыму бомбардировщиков Ту-22М3, указав на "российские мифы" о противоракетной обороне в Румынии.

"Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему наращиванию военной мощи в Черноморском регионе", – заявил РИА "Новости" натовский чиновник.



"Что касается системы противоракетной обороны НАТО, то позиция альянса хорошо известна. Об этом говорится в нашем разделе "пять ключевых российских мифов развенчаны", – добавил собеседник агентства.

Ранее сегодня глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что эскадрилья дальних бомбардировщиков ТУ-22М3, дислоцированных на авиабазе в Гвардейском, размещена в качестве ответной меры на развернутую в 2015 г. американцами ПРО в Румынии.

"Этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе", – пояснил ТАСС Бондарев.

По его словам, если бы в 2014 г. не произошел "оперативный возврат Крыма и Севастополя в состав России", пятилетний юбилей которого отмечается в эти мартовские дни, то регион перешел бы "под протекторат США" со всеми вытекающими последствиями. В частности, считает сенатор, американцы"молниеносно" разместили бы на полуострове свои боевые комплексы.

Сегодня это абсолютно исключено, поскольку российские комплексы "Искандер" полностью контролируют черноморское побережье на всем его протяжении, включая Босфор, подчеркнул Бондарев.

Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами на расстоянии до 2200 км от аэродромов базирования. На прошлой неделе два таких боевых самолета совершили полет над нейтральными водами в акватории Черного моря.

