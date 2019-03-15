Ту-22М3 отрабатывают удары по эсминцам ВМС США

Бомбардировщики полетели к Черному морю

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 совершили полет над Черным морем в рамках учений. Самолеты преодолели около 5,5 тыс. км, находясь в воздухе более пяти часов, – сообщили в пресс-службе Минобороны.

Но самое интересное, что полет проходил на фоне возросшей активности НАТО в Черном море. В частности, в Одессу зачастили эсминцы класса "Арли Берк", вооруженные "Томагавками".

Ту-22М3, как известно, вооружен новыми противокорабельными ракетами Х-32 на базе советских Х-22. Их можно оснастить термоядерной частью или обычной фугасной, также очень эффективной. "Тридцать вторая" специально спроектирована для уничтожения больших кораблей, и по данным военных экспертов, обладает сильными средствами прорыва ПРО класса Aegis и устойчива к средствам РЭБ.