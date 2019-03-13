Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Эсминцы США признали реальной угрозой для России

Фото: flickr.com
Москве не хватает кораблей дальней морской зоны

Американские эсминцы "Арли Берк" регулярно заходящие в Черное море с "Томагавками", представляют серьезную опасность для России. Тем более, что в рамках программы по развитию ВМС США, к началу 2040-х годов, у Пентагона будет от 84 до 96 эминцев этого типа.

Об этом в интервью телеканала "Звезда" заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин. По его словам, эти корабли обладают очень мощным вооружением, включая противоракеты, торпеды и противокорабельные ракеты. Даже один "Арли Берк" может нанести сокрушительный удар по военно-морской базе или тем более, кораблю противника. 56 "томагавков" – это очень много. Пусть у "Замволта" 80, но сколько построено этих "Замволтов"? Всего два.

"Арли Берк" – самый массовый эсминец за всю послевоенную историю флота, "рабочая лошадка" ВМС США. И если сверхсовременный "Замволт" больше мелькает в телепередачах и представляет облик будущего военного флота Америки, "Арли Берк" делает всю работу.

Фото: flickr.comИменно эти эсминцы наносили ракетный удар по Сирии. Эти эсминцы утюжили Ирак, Югославию. Применят их и против России, если это понадобится. "Арли Берк" будут до последнего защищать авианосцы, которые некоторые ошибочно представляют себе уязвимыми. В России не просто так уделяют столько внимания разработке противокорабельных ракет, в том числе, гиперзвуковым, которые будет очень сложно сбить.

У России очень ограниченное количество кораблей дальней морской зоны, поэтому в любом случае придется применять авиацию, радиус действия которой ограничен. Мощное противокорабельное оружие которым обладает Россия, подойдет для оборонительных действий, но в случае большой войны, необходимо проводить и наступательные операции.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Раскрыта правда о пьянстве Порошенко: президент не пьет, он пригубливает

Окружение главы Незалежной пытается бороться со слухами о его вредной привычке

Подменили: обломок МН17 подсунули в место исчезновения другого малайзийского "Боинга"

Детектив-любитель указал на ряд нестыковок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей