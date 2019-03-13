Москве не хватает кораблей дальней морской зоны

Американские эсминцы "Арли Берк" регулярно заходящие в Черное море с "Томагавками", представляют серьезную опасность для России. Тем более, что в рамках программы по развитию ВМС США, к началу 2040-х годов, у Пентагона будет от 84 до 96 эминцев этого типа.

Об этом в интервью телеканала "Звезда" заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин. По его словам, эти корабли обладают очень мощным вооружением, включая противоракеты, торпеды и противокорабельные ракеты. Даже один "Арли Берк" может нанести сокрушительный удар по военно-морской базе или тем более, кораблю противника. 56 "томагавков" – это очень много. Пусть у "Замволта" 80, но сколько построено этих "Замволтов"? Всего два.

"Арли Берк" – самый массовый эсминец за всю послевоенную историю флота, "рабочая лошадка" ВМС США. И если сверхсовременный "Замволт" больше мелькает в телепередачах и представляет облик будущего военного флота Америки, "Арли Берк" делает всю работу.

Именно эти эсминцы наносили ракетный удар по Сирии. Эти эсминцы утюжили Ирак, Югославию. Применят их и против России, если это понадобится. "Арли Берк" будут до последнего защищать авианосцы, которые некоторые ошибочно представляют себе уязвимыми. В России не просто так уделяют столько внимания разработке противокорабельных ракет, в том числе, гиперзвуковым, которые будет очень сложно сбить.



У России очень ограниченное количество кораблей дальней морской зоны, поэтому в любом случае придется применять авиацию, радиус действия которой ограничен. Мощное противокорабельное оружие которым обладает Россия, подойдет для оборонительных действий, но в случае большой войны, необходимо проводить и наступательные операции.