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В Крым перебросили бомбардировщики

Фото: Тарасенков Александр/Интерпресс/ТАСС
ТУ-22М3 стали ответом на американскую ПРО в Румынии

Россия ответила на вызов США.

Дальние бомбардировщики разместили на авиабазе в Гвардейском. Появление ТУ-22М3 на полуострове – реакция нашей страны на действия США. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Размещение американских ПРО в Румынии стало серьезным вызовом, в ответ на который министерство обороны России приняло решение о размещении в Крыму, на авиабазе в Гвардейском, эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3",

– заявил он журналистам.

Россияне ехидно прокомментировали эту новость в Сети (орфография и пунктуация сохранены).

"Какая боль для НАТО! Ведь там могли быть они...", "Ну их давно предупреждали", "Какая боль, какая боль, Аргентина-Ямайка – 5:0", – пишут пользователи.

Ранее в рамках учений два бомбардировщика пролетели около пяти с половиной тысяч километров над Черным морем в рамках учений.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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