Треснули стекла: в небе Крыма раздался взрыв

Неопознанный объект заметили над столицей региона

Днем во вторник, 19 марта, жители Симферополя не на шутку были испуганы громких хлопком, прозвучавшим, как гром с ясного неба. Звук был слышен во всех районах города, на легковых автомобилях сработала сигнализация. Многие вышли из зданий на улицу, чтобы понять, что же произошло.



"Все нормально, нет никого чрезвычайного происшествия", – сообщили сайту "Комсомольская правда" в диспетчерской ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве предположили, что шум произвела военная авиация: самолет-истребитель преодолел звуковой барьер. По данным источника, в это время над городом действительно пролетел реактивный самолет, оставивший в небе белый след.

В свою очередь в пресс-службе Черноморского флота "Вестям" объяснили, что не имеют отношение к случившемуся.

"Плановых полетов на сегодня не было предусмотрено", -

таков был комментарий военных.

Местные жители также поделились своими впечатлениями от случившегося: "По окну трещина пошла", "так трухануло… возле здания у машин сигнализации сработали", "Я думала, мне в окно кто-то постучался. Вышла, посмотрела и увидела, как этот неопознанный объект сначала летел ровно потом начал завороты делать" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Звуки взрывов в Крыму можно услышать достаточно регулярно: так, недавно на полуострове обезвредили 4 авиационные мины времен Великой Отечественной.