Экс-президент Крыма арестован

Политика задержали в центре Симферополя

Бывший президент Крыма Юрий Мешков получил двое суток ареста. Соответствующее решение вынес Центральный районный суд Симферополя 19 марта, сообщает ТАСС.

"Мешков Юрий Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП", – передает агентство.

Уточняется, что по данной статье виновному могли присудить штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

По данным "Новой газеты", политика "взяли" во время концерта, посвященного пятилетию воссоединения Крыма с Россией. Он вместе с группой товарищей отказался предъявить документы полицейскому патрулю. Сам же арестованный заявил, что все дело в его попытке провести 19 марта протестный митинг.

Юрий Мешков был избран президентом Крыма в феврале 1994 г., а в марте 1995-го эта должность была упразднена решением Верховной рады.