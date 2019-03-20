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Экс-президент Крыма арестован

Юрий Мешков. Фото: Мамонтов Сергей/Фотохроника ТАСС
продолжениеКрым стерли с лица Земли
Политика задержали в центре Симферополя

Бывший президент Крыма Юрий Мешков получил двое суток ареста. Соответствующее решение вынес Центральный районный суд Симферополя 19 марта, сообщает ТАСС.

"Мешков Юрий Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП", – передает агентство.

Уточняется, что по данной статье виновному могли присудить штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

По данным "Новой газеты", политика "взяли" во время концерта, посвященного пятилетию воссоединения Крыма с Россией. Он вместе с группой товарищей отказался предъявить документы полицейскому патрулю. Сам же арестованный заявил, что все дело в его попытке провести 19 марта протестный митинг.

Юрий Мешков был избран президентом Крыма в феврале 1994 г., а в марте 1995-го эта должность была упразднена решением Верховной рады.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
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