Американские компании продолжают путать людей насчет Крыма

Вслед за Google с определением принадлежности Крыма возникли проблемы у Apple. В приложении "Погода" на iPhone крымские населенные пункты перестали находиться.

По запросам о погоде в Ялте, Севастополе, Керчи, Феодосии и Евпатории итог вообще нулевой, как будто этих городов не существует в реальности. Убедиться в этом можно, попробовав узнать погоду на сайте weather.com, который служит источником сведений для приложения Apple. Та же Ялта находится на территории Украины, утверждает портал.

Пока российское представительство Apple не дало официальных комментариев по этому поводу. Но объясняться, скорее всего, придется. В свое время попытки Google "присвоить" Крым Украине закончились "возвратом" полуострова в состав РФ с извинениями со стороны компании.