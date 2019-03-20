Снаряд сбросили пролетавшие над полуостровом самолеты

В водах Двуякорной бухты около мыса Киик-Атлама прогремел взрыв – это спасатели уничтожили оставшийся со времен Великой Отечественной войны фугас. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

Обнаружить опасный снаряд удалось благодаря бдительности жителей поселка Орджоникидзе, которые вызвали спасателей. Их внимание привлек предмет со схожими с боеприпасом очертаниями, находившийся в паре сотен метров от берега на глубине 15 м Черного моря.

Место обследовали дайверы. Они подтвердили, что это авиационная фугасная бомба весом примерно 500 кг. Операция по его обезвреживанию длилась шесть часов. Над успешным разминированием работали 10 человек личного состава МЧС.

"Немедленно были оповещены все городские службы. Учитывая благоприятные погодные условия, месторасположение и технические характеристики боеприпаса, было принято решение провести операцию по уничтожению бомбы на месте ее обнаружения – в воде", – рассказали в ведомстве.

Операция завершилась успешно, контролируемый взрыв снаряда обошелся без последствий. Других опасных предметов на месте не нашли.