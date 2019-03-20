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ООН подвергает цензуре тексты крымчан

Фото: www.globallookpress.com
Жители Республики с боями прорываются к микрофону на международной арене

В Организации Объединенных Наций цензурируют тексты выступлений представителей Крыма, требуя от них "правильного" определения региона, а именно, что он "оккупирован". Об этом сегодня рассказал крымский делегат Международного совета российских соотечественников Александр Молохов, который прибыл в Женеву, где открылась 40-я сессия Совете по правам человека ООН.

По его словам, перед выступлением к нему обратились с просьбой предоставить в секретариат текст речи для переводчиков. Причем такой запрос поступил лишь к нему.

"Возможно, что доклад взяли для проведения предварительной цензуры. Потом пришли второй раз из секретариата и еще раз попросили текст, сказав, что есть правило, согласно которому слово "Крым" можно употреблять только вместе со словосочетанием "оккупированные территории",

поведал РИА "Новости" "приключения" своего текста крымчанин.

Фото: www.globallookpress.com

Анекдот состоит в том, что доклад Молохова позволили сохранить в первоначальном виде лишь после того, как в секретариате согласились с тем, что Крым в тексте употребляется как географическое название.

Наш представитель заметил, что со стороны российских оппонентов на международных площадках риторика становится все более жесткой.

"Категорически нас не замечают в упор, каждый раз прорываемся к микрофону с боем", – подчеркнул Молохов.

В нынешней его речи приводились факты спланированной провокации Киева в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"Мне удалось выступить. Никто не посмел прервать. Украина даже не воспользовалась правом реплики. Все пытались замолчать эту тему. Правда, были попытки сорвать выступление", – резюмировал делегат.

Ранее в среду стало известно, что на сегодняшней сессии не смог выступить крымский журналист Эрвин Мусаев из-за проблем с визой, которую ему открыли не с 19-го, а с 20-го марта. По мнениюминистра внутренней политики, информации и связи Республики Сергея Зырянова, это происходит специально, чтобы не дать представителям региона донести правду о жизни полуострова в составе РФ.

Мусаев как раз и собирался рассказать в стенах ООН о крымских татарах в Крыму и об изменениях за последние годы в судьбах крымчан. Сам журналист возглавляет Общественную крымско-татарскую телерадиокомпанию, в которую входит телеканал "Миллет" и радио "Ватан Седасы".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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