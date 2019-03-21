За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Крымская область была выведена из состава РСФСР и передана УССР на условиях, что Киев справится с экономическим и социальным кризисом, постигшим полуостров после нашествия германского рейха. С таким заявлением выступил главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий.

Нынешний постмайданный режим весьма болезненно реагирует на раздающиеся в РФ предложения взыскать с Незалежной всевозможные потери республики, которые она понесла за четверть века пребывания региона в составе соборной.

"В 1954 году Россия передала полуостров Украине, указывая на экономические причины этого объединения. И обязали нас поставить Крым на ноги, потому что там была такая разруха после войны, и такое изменение населения, что ничего нельзя было сделать", – сказал украинский историк "Обозревателю".





Пан Кульчицкий утверждает, что Крымская область в составе УССР получала гораздо больше финансовых вливаний, чем другие украинские регионы.

"В результате очень быстро удалось восстановить крымские порты, очень быстро начали строиться предприятия, совсем обновилось сельское хозяйство. А потом пришел и Северо-Крымский канал, пошла днепровская вода, и Крым совершенно изменился за эти 25 лет", – сообщил историк.

"Так кто кому должен заплатить, если не эти проходимцы и идиоты?" – резюмировал украинец.



Буквально накануне экс-мэр Москвы Юрий Лужков резко раскритиковал бывшего президента РФ Бориса Ельцина за его многомиллионные траты, связанные с пребыванием Черноморского флота в Крыму.

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн. отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота. То, что в течение многих лет Украина получала от России деньги необоснованно, незаконно за содержание Военно-морского флота в Севастополе, это факт",

– подчеркнул в интервью "Ъ FM" бывший московский градоначальник.

При этом он считает, что это очередной "повод предъявить претензии периоду правления Бориса Ельцина".

Что касается, скажем, Северо-Крымского канала, то пану историку из Незалежной надо бы вспомнить, что его возводили согласно постановлению Совета министров СССР "О строительстве Каховской ГЭС на реке Днепр, Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов и об орошении земель южных районов Украины и северных районов Крыма". Объект прозвали "великой стройкой коммунизма" и "ударной комсомольской стройкой".

Поскольку УССР не имела возможностей соорудить канал силами местных жителей, в феврале 1961 г. пленум Крымского обкома Компартии Украины объявил строительство Северо-Крымского канала "всенародной стройкой". По комсомольским путевкам в Крым поехали работать со всех концов Советского Союза, в общей сложности прибыло 10 тысяч молодых людей. Оборудование для строительства канала поступало из Архангельска, Биробиджана, Таллина, из ГДР, Болгарии, Югославии и Чехословакии.

Если копнуть глубже на полуострове, то из глубин советской истории после Великой Отечественной войны, думается, там можно многое "накопать", из чьего бюджета шли деньги на подъем Крыма даже после его передачи Украинской ССР.

