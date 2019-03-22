Взрывной Крым: у побережья притаились десятки бомб

На полуострове вновь слышно эхо войны

В Сакском районе на пляже села Поповка специалисты по разминированию МЧС РФ вместе с пожарными обезвредили 2 фугасные авиационные бомбы ФАБ-50.

Как сообщается на сайте МЧС по Крыму, сначала спасатели обезвредили снаряд, находившийся в 200 м от берега на глубине 4 м, а затем обнаружили еще один боеприпас. Оба взрывоопасных предмета сохранили свою боевую способность со времен Великой Отечественной войны. Отмечается, что водолазы после подрыва еще раз проверили обследованную ранее территорию, но других боеприпасов не нашли.

У побережья Крыма до сих пор находят множество бомб, оставшихся после немецкой оккупации полуострова. ГУ МЧС по республике Крым напомнило жителям и гостям курортного региона, что

"при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения и немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы".



