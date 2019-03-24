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Взбешенные украинцы опустошают Крымский мост

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Провокаторы снова выставили себя на посмешище

На фоне успешного строительства железной дороги злопыхатели изгаляются, кто во что горазд.

С завидной регулярностью в Сети появляются фото якобы пустынного Крымского моста, на котором нет ни одной машины. Авторы этих шедевров уверяют, что транспортный переход через Керченский пролив бесполезен и даже опасен, озвучивая все более смешные версии.

После известий о благополучной установке всех пролетов железнодорожной части в Twitter опубликовали свежие кадры с пустующим мостом. Видимо, фотографы-энтузиасты долго караулят, чтобы снять его в таком виде. Либо много практикуются с работой в графических редакторах, опустошая мост вручную. Однако одна из блогеров подколола сама себя, разместив по соседству со снимком видео, на котором отчетливо видно движение автомобилей по Крымскому мосту. У комментаторов конвульсии провокаторов вызывают лишь смех и жалость.

Между тем в инфоцентре "Крымский мост" рассказали подробности о "стройке века".

Все пролеты, а это 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах, установлены. Над акваторией находится более шести километров пролетов. Остальные расположены над сухопутными участками в Керченском проливе.

"Работа на стройплощадке продолжается... К декабрю 2019 года, к моменту запуска железнодорожного движения, на мосту будут смонтированы все системы",

цитирует РИА Новости заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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