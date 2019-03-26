Стратегический объект снабдили еще одним уровнем безопасности

В республике сформирована специальная морская бригада, в задачи которой войдет несение службы по охране транспортной магистрали. Об этом журналистам сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.



"Для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, в Керчи сформирована специальная морская бригада",

– сказал руководитель ведомства. Его слова приводит РИА "Новости".

По словам Золотова, бригада располагает большим арсеналом средств, способных предотвратить любую диверсию как с суши, так и с акватории.

Профессионализм бойцов Росгвардии очень пригодится на тот случай, если Военно-морские силы Украины или другие вооруженные подразделения вновь устроят провокацию в Керченском проливе. Ведь противодействие террористическим угрозам остается одним из важнейших направлений работы силового ведомства.

За последние три года бойцы Росгвардии совместно с другими силовиками нейтрализовали 200 террористов. За это время было уничтожено около 500 схронов и тайников с оружием и боеприпасами, отметил Золотов.

Крымский мост, получивший дополнительную степень защиты, тем временем приближается к полной сдаче в эксплуатацию. В минувшее воскресенье, 24 марта, строители закончили сборку всех пролетов железнодорожной части магистрали.

"Это 160 тыс. т металлоконструкций на 307 опорах. Более 6 км пролетов расположено над акваторией, остальные – над сухопутными участками (коса и остров Тузла) в Керченском проливе", – отмечалось в сообщении инфоцентра "Крымский мост".

Мост, соединивший Крым с Краснодарским краем, является самым протяженным в России. Его общая протяженность превышает 19 километров.

Движение автомобилей по транспортному переходу было открыто 16 мая 2018 г. с полугодовым опережением. В настоящее время продолжается строительство железнодорожной части моста. Планируется, что первый технологический поезд проедет по ней в августе 2019 года. Ввести железнодорожную часть в эксплуатацию предполагается в декабре.