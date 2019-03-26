Немцы позавидовали падению "крымской стены"

В России за 5 лет сделали то, что в Германии не смогли за три десятилетия

Граждане ЕС, побывавшие в Крыму на праздновании 5 годовщины воссоединения республики с Россией, были весьма удивлены, что жители полуострова в полной мере чувствуют себя россиянами. Об этом рассказал глава комитета по межнациональным отношениям Госсовета Республики Крым Юрий Гемпель.

Он отметил, что в делегацию входило много граждан Германии - бывшие члены Бундесвера, политики, журналисты. Очутившись в Крыму впервые они, мягко говоря, были шокированы. Их поразило, что крымчане интегрировались "морально, психологически и политически" в российское общество практически сразу в 2014 году.

В экономическом отношении не все так гладко – интеграция еще идет, признал Гемпель в интервью РИА ФАН. Во многом ей препятствуют западные санкции, из-за которых крупный бизнес отказывается идти на полуостров. Но уже есть мост, налажено энергоснабжение, скоро будет готов автобан, строятся больницы, детские сады – колоссальный прорыв за 5 лет.

Немцы же до сих пор находятся в процессе объединения двух Германий, начавшемся в 1989 году с разрушения Берлинской стены, передает Гемпель слова гостей из ФРГ.

"Если рассматривать события объединения Германии - минимум десять лет шла экономическая перестройка, но до сих пор сегодня политической, морально-психологической интеграции нет", – рассказали они.

Жители Крыма выразили желание присоединиться к России на референдуме весной 2014 года.