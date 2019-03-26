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Немцы позавидовали падению "крымской стены"

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
В России за 5 лет сделали то, что в Германии не смогли за три десятилетия

Граждане ЕС, побывавшие в Крыму на праздновании 5 годовщины воссоединения республики с Россией, были весьма удивлены, что жители полуострова в полной мере чувствуют себя россиянами. Об этом рассказал глава комитета по межнациональным отношениям Госсовета Республики Крым Юрий Гемпель.

Он отметил, что в делегацию входило много граждан Германии - бывшие члены Бундесвера, политики, журналисты. Очутившись в Крыму впервые они, мягко говоря, были шокированы. Их поразило, что крымчане интегрировались "морально, психологически и политически" в российское общество практически сразу в 2014 году.

В экономическом отношении не все так гладко – интеграция еще идет, признал Гемпель в интервью РИА ФАН. Во многом ей препятствуют западные санкции, из-за которых крупный бизнес отказывается идти на полуостров. Но уже есть мост, налажено энергоснабжение, скоро будет готов автобан, строятся больницы, детские сады – колоссальный прорыв за 5 лет.

Фото: most.life

Немцы же до сих пор находятся в процессе объединения двух Германий, начавшемся в 1989 году с разрушения Берлинской стены, передает Гемпель слова гостей из ФРГ. 

"Если рассматривать события объединения Германии - минимум десять лет шла экономическая перестройка, но до сих пор сегодня политической, морально-психологической интеграции нет", – рассказали они.

Жители Крыма выразили желание присоединиться к России на референдуме весной 2014 года.  

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
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