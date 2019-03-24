Признание полуострова российским не входит в интересы наших недругов

Брюссель и Вашингтон ведут двойную игру.

На махинации западных стран в очередной раз указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она прокомментировала решение США о признании Голанских высот израильской территорией.

"действия президента Трампа по отношению к Голанским высотам – это признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты Израиля. Это так просто", – процитировала Захарова сообщения СМИ.

Речь идет о словах госсекретаря Майка Помпео, сравнившего Крым и Голанские высоты. Он отметил, что американцы заинтересованы в стабильности на Ближнем Востоке и являются "силами добра в регионе".

Спикер российского внешнеполитического ведомства напомнила Вашингтону о сотнях тысяч могил в Сирии, Ираке и других странах региона, как результате добрых намерений американцев.

Что касается признания Крыма, то оно, исходя из логики Помпео, должно произойти автоматически, как только мир узнает, как на полуострове на самом деле обстоят дела, подчеркнула Захарова.

"Вот поэтому Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму – иначе признание произойдет автоматически, как следует из логики госсекретаря",

– написала она в своем Facebook.

Ранее стало известно, что на Украине так же активно пытаются помешать людям узнать об изменениях в Крыму, которые произошли за последние годы.