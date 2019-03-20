Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев начал редактировать воспоминания украинцев о Крыме

Фото: www.globallookpress.com
Цензуре подвергаются кадры с полуострова

Украинцев, побывавших в Крыму, на родине подвергают допросам. От них требуют не только рассказывать, где они были и что видели, но и показывать снятые во время поездки фото и видео. Неугодные кадры удаляют. Об этом сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

"Сотрудники СБУ при пересечении границы с РФ все время спрашивают людей, какие изменения происходят в Крыму, чтобы им все рассказывали и докладывали. Смотрят фотографии, сделанные людьми, которые пересекают границу обратно. Стирают фотографии, уничтожают, чтобы люди не показывали тех изменений, которые сейчас происходят в Крыму", – передает РИА "Новости".

В то же время тиражирование кадров, рассказывающих о проблемах на полуострове, киевскими властями только приветствуется. В частности, историю о том, как строители Крымского моста оставили без воды и газа целый поселок, активно перепечатали все украинские СМИ.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Экс-президент Крыма арестован

Политика задержали в центре Симферополя

Названа причина начала третьей мировой

Конфликт вспыхнет после падения одной из стран Востока

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей