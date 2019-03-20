Киев начал редактировать воспоминания украинцев о Крыме

Цензуре подвергаются кадры с полуострова

Украинцев, побывавших в Крыму, на родине подвергают допросам. От них требуют не только рассказывать, где они были и что видели, но и показывать снятые во время поездки фото и видео. Неугодные кадры удаляют. Об этом сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

"Сотрудники СБУ при пересечении границы с РФ все время спрашивают людей, какие изменения происходят в Крыму, чтобы им все рассказывали и докладывали. Смотрят фотографии, сделанные людьми, которые пересекают границу обратно. Стирают фотографии, уничтожают, чтобы люди не показывали тех изменений, которые сейчас происходят в Крыму", – передает РИА "Новости".

В то же время тиражирование кадров, рассказывающих о проблемах на полуострове, киевскими властями только приветствуется. В частности, историю о том, как строители Крымского моста оставили без воды и газа целый поселок, активно перепечатали все украинские СМИ.