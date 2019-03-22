Крым закрывают для россиян

Киев устроил очередную провокацию

"Понаехали", – так теперь говорят не только тем, кто осел в "резиновой" Москве, но и тем, кто решил обосноваться в Крыму. Местные жители якобы гонят оттуда потенциальных соседей.

"Добро пожаловать отсюда",

– пишут они. Поводом для возмущений якобы стало сообщение россиянки, которая стояла перед выбором: ехать в Керчь к мужу или остановиться в Тамани. Из слов о ее метаниях и язвительных комментариев провокаторов их соотечественник создал коллаж и разместил в своем микроблоге в Twitter.

"Правильно, не надо к нам! Давайте в Тамань", "Даже не думайте сюда ехать", "Плохо у нас, плохо… итак много едет", "Здесь очень трудно",

– оживились пользователи. Между тем картинка с "приветливыми" рассуждениями – не что иное, как очередная провокация. Хайп подхватили местные СМИ. Так, в своем материале replyua.net утверждает, что переезжающих в Крым россиян "поставили на место". Впрочем, пресса Киева уже вышла из доверия сознательных граждан, о чем они говорят открыто и без стеснения.

"Правильнее вот так – Известный самому себе и руинским СМИ, поднаторевший на лжи, лжец и редкий ***** (бестолковый человек) КБ несет очередную ахинею. Впрочем уже по нику видно, что ***** (бестолковый человек)", – прокомментировал публикацию пользователь Сети. (Орфография и пунктуация авторские).

Крым стал частью России в марте 2014 года. Так решили сами жители полуострова, абсолютное большинство которых проголосовало за новое гражданство.

