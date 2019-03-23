Кандидат в президенты Украины также нашел способ вернуть под контроль Киева Донбасс

Лидер предвыборной гонки Владимир Зеленский признался, что видит единственный способ, как сделать так, чтобы Крым стал частью Незалежной. По его словам, это может произойти только при смене власти в Москве.

"Другого выхода у меня нет",

– заявил шоумен в интервью телеканалу ICTV.

Зеленский также рассуждал о статусе Донбасса. Он отметил, что Минские соглашения не работают, поэтому их необходимо расширять. Кандидат на пост главы государства не хочет вводить на линию разграничения миротворцев, так как считает, что это внутренний вопрос страны.

Зеленский подчеркнул, что есть два возможных варианта. Согласно первому, Украина должна вести активную информационную войну, чтобы жители Донбасса поняли, что они украинцы. Для этого надо создать канал, который будет транслировать на весь мир "правду о политической жизни" Незалежной.

Второй сценарий Зеленского предполагает, что Киев должен продемонстрировать Донбассу, что заботится о жителях этого региона.

"Мы должны платить пенсии. Да, это большая потеря для бюджета страны, но Луганск и Донбасс – тоже наша страна",

– заключил политик.

За несколько дней до выборов президента Украины Зеленский лидирует по всем опросам. По данным организации "Передовые правовые инициативы", за Петра Порошенко, который расположился на второй строчке рейтинга, готовы проголосовать в два раза меньше украинцев, чем за шоумена.