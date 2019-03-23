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Порошенко мечтал о карьере советского разведчика

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Глава Украины не соответствовал необходимым стандартам

Петр Порошенко, будучи студентом, хотел работать в спецслужбах СССР. Как рассказал экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, вместе с ним оказаться в этих рядах хотел и Михаил Саакашвили.

По словам Маломужа, оба политика рассматривались как кандидаты во время своего обучения в киевском Институте международных отношений. Спецслужбы поддерживали с ними контакты и изучали их.

"Союз развалился, после того проходило изучение и на последних этапах, по объективным причинам, Петр Алексеевич Порошенко не соответствовал тогда стандартам кадрового аппарата спецслужб тогда уже Украины",

отметил Маломуж в эфире "4 канала".

Чем именно не подошел Порошенко, он уточнять не стал. Однако Саакашвили мог стать агентом спецслужб, но выбрал политическую карьеру.

Любопытно, что в 2014 г., как напоминает агентство РИА Новости, президент Украины подписал закон о люстрации власти, который был призван очистить госаппарат страны от "агентов КГБ".

К слову, пользователи Сети посмеялись над юношескими амбициями Порошенко.

"Агенты Петька Шоколад и Мишка Галстук", "Ой! "Хоча" не совпала с "мочей"?", "У Петро склонность к бухлу, а у Мишико беда с нервами. Оба профнепригодны", – отмечают они.

Полина ИВАНОВА
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