Тимошенко передумала подавать в отставку из-за Крыма

Лидер "Батькивщины" подстраховалась на случай победы на выборах

Претендующая на пост главы Незалежной Юлия Тимошенко признала, что вернуть в ближайшем будущем Крым Украине нереально. За несколько дней до выборов президента политик предпочла донести правду до избирателей.

"К сожалению, Крым мы не сможем вернуть сразу. Но мы никому не позволим привыкнуть к вопросу, что Крым не украинский. И мы никогда не позволим рисовать на чужих картах наш Крым, как свою территорию. Крым к нам вернется".

Об этом глава партии "Батькивщина" заявила в эфире телеканала ICTV вечером 25 марта. А ведь еще совсем недавно решение "крымского вопроса" было одним из основных предвыборных обещаний Тимошенко. Привлекая на свою сторону электорат, она гарантировала, что, став президентом, тут же вернет под управление Киева и Донбасс, и Крым. В противном случае обещала сама подать в отставку.

Видимо, все-таки накануне выборов кандидат решила сказать народу правду, чтобы потом не слушать упреков. Тем более что шансы на победу у Тимошенко есть. По данным опроса соцгруппы "Рейтинг" от 11 марта, экс-премьер занимает вторую строку популярности у избирателей. На первом месте актер Владимир Зеленский, на третьем - действующий президент Петр Порошенко. Отметим, что по другим опросам Порошенко и Тимошенко меняются местами.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта. Если не случится никаких провокаций.