Роковая ошибка стоила Тимошенко победы на выборах

Казалось бы, при чем тут Порошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лишилась шансов стать президентом Украины. По мнению украинского политолога Дениса Гаевского, бывший премьер страны виновата в этом сама.



По словам Гаевского, ключевая ошибка Тимошенко в том, что она практически подчистую передирает предвыборную стратегию Петра Порошенко. Например, ее фракция поддержала утверждение курса страны на получение членства в Евросоюзе и НАТО в Конституции, голосовала за законы по созданию новой украинской церкви и отказывала в продлении Договора о дружбе с Россией. Можно вспомнить и то, что она одобряла введение националистического приветствия "Слава Украине" в армии.

При этом попытки Тимошенко противопоставить себя Порошенко выглядели нелепыми. Гаевский привел в качестве неудачного примера оппонирования историю с импичментом президенту страны.

"Тема с импичментом президента, которую подняла Юлия Владимировна, уже заглохла, и выглядит она нелепо, поскольку у нас даже нет закона об импичменте",

– цитирует эксперта информагентство "ТТ-Инфо".

То же самое касается и ее обещаний пересажать по тюрьмам друзей Порошенко – они выглядели как попытка реанимировать шансы пробраться хотя бы во второй тур голосования.

При всей схожести в стратегии Тимошенко и Порошенко шансы на победу у второго гораздо выше, считает политолог. Ведь у действующего главы есть финансовый и административный ресурсы, средства пропаганды. Так что выход Тимошенко во второй тур выглядит, мягко говоря, неочевидным, заключил Гаевский.