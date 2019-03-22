Роковая ошибка стоила Тимошенко победы на выборах

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лишилась шансов стать
президентом Украины. По мнению украинского политолога Дениса Гаевского, бывший
премьер страны виновата в этом сама.
По словам Гаевского, ключевая ошибка Тимошенко в том, что она практически подчистую передирает предвыборную стратегию Петра Порошенко. Например, ее фракция поддержала утверждение курса страны на получение членства в Евросоюзе и НАТО в Конституции, голосовала за законы по созданию новой украинской церкви и отказывала в продлении Договора о дружбе с Россией. Можно вспомнить и то, что она одобряла введение националистического приветствия "Слава Украине" в армии.
При этом попытки Тимошенко противопоставить себя Порошенко выглядели нелепыми. Гаевский привел в качестве неудачного примера оппонирования историю с импичментом президенту страны.
"Тема с импичментом президента, которую подняла Юлия Владимировна, уже заглохла, и выглядит она нелепо, поскольку у нас даже нет закона об импичменте",
– цитирует эксперта информагентство "ТТ-Инфо".
То же самое касается и ее обещаний пересажать по тюрьмам друзей Порошенко – они выглядели как попытка реанимировать шансы пробраться хотя бы во второй тур голосования.
При всей схожести в стратегии Тимошенко и Порошенко шансы на победу у второго гораздо выше, считает политолог. Ведь у действующего главы есть финансовый и административный ресурсы, средства пропаганды. Так что выход Тимошенко во второй тур выглядит, мягко говоря, неочевидным, заключил Гаевский.
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