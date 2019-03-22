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Геноцид украинского народа признали публично

Фото: www.globallookpress.com
Власти Незалежной планомерно уничтожают нацию

Украина поставлена на путь вымирания. Об этом заявил с телеэкрана популярный украинский политический обозреватель и телеведущий Дмитрий Гордон. Он пояснил, что киевские власти специально создают невыносимые условия жизни украинцам, вынуждая их покидать страну под угрозой смерти.

"У нас геноцид собственного народа. Я сейчас не беру Россию, я об Украине говорю".

Гордон обратил внимание зрителей телеканала "112" на то, что в стране большие проблемы с экологией, но ими никто не занимается. Перебои с лекарствами, некачественные продукты – это всем известные вопросы, но их предпочитают не решать.

Фото: www.globallookpress.com

"Наше государство на нас плюет!" – подчеркнул Гордон.

По его мнению, власти вспоминают про народ, только когда впереди выборы и им нужны голоса в свою поддержку. В остальное время население только мешает жить государственным деятелям.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Возглавляет предвыборную гонку актер Владимир Зеленский. За ним со значительным отставанием следуют действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко.

Николай ВИКТОРОВ
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