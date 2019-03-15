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На Украине активизировалась страшная инфекция

Фото: www.globallookpress.com
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Лекарств и вакцины у медиков Незалежной нет

Над жителями Украины нависла серьезная угроза. На северо-востоке страны обнаружена редкая и крайне опасная инфекция – туляремия. Об этом сообщил Сумской областной лабораторный центр.

Туляремийная палочка поражает лимфатическую систему, кожу и селезенку животных и человека. При этом она очень живуча.

"В зерне, соломе при температуре ниже 0°С бактерии остаются жизнеспособными до 6 месяцев, а при температуре +20 -30°С – до 20 дней. В замороженном мясе возбудитель может сохраняться до 3 месяцев, длительное время сохраняется в охлажденном молоке, сливках", – рассказали в СЭС.

Фото: commons.wikimedia.org

Переносчиками заразы являются грызуны – мыши, ондатры, зайцы и другие. Инфекция быстро распространяется в окружающей среде при контакте с мехом и экскрементами. Заразиться можно в том числе при употреблении инфицированной воды.

У людей заболевание проявляется резким повышением температуры до 40°С, болью в мышцах и голове, кровотечениями из носа и кровавыми язвами во рту. Вылечиться, а еще лучше предупредить болезнь можно. Однако лекарства и вакцина специфические, на Украине их не производят. Раньше Незалежная закупала их в России, но после отказа от поставок медикаментов из РФ столкнулась с большой проблемой – инфекция активизировалась.

"Туляремийная вакцина на сегодняшний день отсутствует на территории Украины", – признали в Сумской СЭС.

Все, что могут сейчас украинские специалисты, – это бороться с грызунами.

Ранее эксперты Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) назвали Украину лидером 2018 г. по заболеваемости корью.

Вера СВЕТЛОВА
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