Украинцы оплатят: Порошенко пустился во все тяжкие

Украинский лидер решил расстаться с президентским постом на мажорной ноте

До выборов на Украине остается всего около двух недель. Ровно столько же – до конца срока Петра Порошенко. Ведь если верить ведущим социологическим опросам, ему ярко и отчетливо светит безоговорочное поражение. Сам глава государства наверняка понимает реальное положение своих дел, а потому, видимо, притворяться заботливым государем не видит смысла и может позволить себе любые удовольствия, как бы они ни шокировали простой народ.

Взять, например, предвыборные гастроли Порошенко. Президент сейчас колесит по всей стране ради встречи со своим электоратом, и для него созданы такие условия, которым бы позавидовал даже опальный Виктор Янукович в "золотое" для него время. Украинский журналист Александр Дубинский опубликовал рассказ жительницы Николаева, куда прибыл Порошенко.





"Прилетел на самолете в аэропорт, поездом привезли его 2 Мерседеса бронированных, они выезжали с вагона, по виду обыкновенный плацкартный вагон! Эти два Мерседеса поехали за ним в аэропорт! Выступил в Николаеве, потом полетел на вертолете в Южноукраинск, после прилетел обратно. Сел в Мерседесы , они отвезли его обратно в аэропорт!"

– привел Дубинский слова женщины на своей странице в Facebook.

От себя журналист добавил лишь краткое: "И это все за наши бабки! ****** (очуметь)!!!.."

Один из пользователей в комментариях привел аналогичный случай в своем городе.

"В Житомир тоже инкогнито прилетел 2 вертолетами! Днепропетровску визит мальдивского обошелся городскому бюджету 2.5 млн. грн. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ)" – возмутился он.

Немногочисленная часть комментаторов робко попыталась оправдать президента тем, что за рубежом лидеры стран перемещаются по стране аналогичным способом. Но им тут же объяснили, что все же есть разница между качеством украинских и европейских дорог. Просто Порошенко очень не любит ездить именно по родным колдобинам.

"Не по дорогам разваленым мерседесы то гонять", – написал Вадим Сарахан.



