Миллионы украинцев отказались от местного хлеба

Граждане "голосуют ногами" против политики Киева

За последнее время Незалежную покинуло более 10 млн трудоспособных граждан. Об этом заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич. Все они сейчас работают на благо экономик других стран, подчеркнул он.

"Это так называемая методология по лимитам потребления хлеба. Так вот, посчитано, что сегодня на Украине постоянно находится 28-29 млн человек, – рассказал нардеп. – Теперь от ваших 42 млн отнимите 12. Вот вам заробитчане, которые не едят хлеб в Украине, а, к сожалению, платят за хлеб за границей", – пояснил он.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что ежемесячно страну в поисках заработка покидают около 100 тысяч украинцев, напоминает РИА ФАН.

При этом, по данным Министерства социальной политики, в 2018 г. заробитчане перевели на родину почти 11 млрд долларов. Они помогли оставшимся дома родственникам преодолеть нищету, царящую из-за высоких коммунальных тарифов и цен на продукты в условиях безработицы.

Между тем, долги граждан Незалежной за услуги ЖКХ к началу 2019 г. составили 47 млрд грн, а впереди – майское повышение цен на газ.