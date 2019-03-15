Судьбу Украины решило знакомство Путина с отцом Меркель

В последний момент канцлер Германии предотвратила масштабное кровопролитие

Пять лет назад во время самого пика украинского кризиса в Донбассе могла начаться полномасштабная война. Тогда Киев клянчил у Вашингтона вооружение, но в итоге так и не дождался, и ключевую роль в этом сыграла тайная связь между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Такие "сенсационные" сведения оказались в наличии у ветерана внешней разведки Украины Василия Богдана.



По его словам, Путин был не только дружен с Меркель, но и с ее отцом.

"Расскажу о том, что известно немногим. Отец Меркель был с Путиным на "ты". Это проверенная информация. Дальше можно только догадаться, почему советский разведчик под прикрытием поддерживал отношения с пастором Меркель и насколько долго знакомы этот разведчик и дочь пастора",

– рассказал он в беседе с изданием "Факты".





Якобы именно это и сыграло ключевую роль в том, что США и ЕС отказались прямо вмешиваться в военный конфликт на юго-востоке Украины. Тогдашний американский лидер Барак Обама, в принципе, был готов помочь Киеву, но именно Меркель лично убедила его этого не делать. Пока украинцы "сопротивлялись российской агрессии", она прилетела в Вашингтон, чтобы образумить его. Ведь в военная помощь Украине могла запросто нарушить всю европейскую, да и глобальную безопасность.