Российский пилот поймал украинский Ан-26 за хвост

Украина "припугнула" учениями на Азове

В годовщину "Крымской весны" украинские военные в противовес празднованиям, посвященным воссоединению с Россией, провели масштабные учения на Азове. Боевая авиация и ВМС Украины отразили условную атаку "агрессора", под которым в Киеве, понятное дело, подразумевают Россию. В ВМФ РФ с интересом наблюдали за происходящим.

Как говорится на странице пресс-службы Операции объединенных сил (ООС) в Facebook, в ходе мероприятий отрабатывались вопросы отражения воздушного нападения кораблями, поддержки авиацией действий корабельно-катерной группировки и ведения огня штатного вооружения кораблей по надводной цели.

Командующий ООС Сергей Наев заявил, что не допустит никаких провокаций в зоне проведения операции – на море, в воздухе и на земле. В видеоролике под риффы тяжелого рока пролетели МиГ-29 и вертолеты Ми-24 ВВС Украины, а также "москитный флот", стреляющий из пулеметов.

В ответ на это Telegram-канал "Ратник 2-го разряда" опубликовал любопытный снимок, на котором российский летчик "хватает за хвост" украинский Ан-26 где-то недалеко от Крыма. При этом в кабине замечена игрушка-талисман в костюме пилота. "Оглядываться не забывайте", – посоветовали украинским летчикам интернет-пользователи.