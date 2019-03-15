Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российский пилот поймал украинский Ан-26 за хвост

Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
продолжениеЛиберийский сухогруз сел на мель из-за Крымского моста
Украина "припугнула" учениями на Азове

В годовщину "Крымской весны" украинские военные в противовес празднованиям, посвященным воссоединению с Россией, провели масштабные учения на Азове. Боевая авиация и ВМС Украины отразили условную атаку "агрессора", под которым в Киеве, понятное дело, подразумевают Россию. В ВМФ РФ с интересом наблюдали за происходящим.

Как говорится на странице пресс-службы Операции объединенных сил (ООС) в Facebook, в ходе мероприятий отрабатывались вопросы отражения воздушного нападения кораблями, поддержки авиацией действий корабельно-катерной группировки и ведения огня штатного вооружения кораблей по надводной цели.


Командующий ООС Сергей Наев заявил, что не допустит никаких провокаций в зоне проведения операции – на море, в воздухе и на земле. В видеоролике под риффы тяжелого рока пролетели МиГ-29 и вертолеты Ми-24 ВВС Украины, а также "москитный флот", стреляющий из пулеметов.

Фото: https://t.me/Ratnik2nd

В ответ на это Telegram-канал "Ратник 2-го разряда" опубликовал любопытный снимок, на котором российский летчик "хватает за хвост" украинский Ан-26 где-то недалеко от Крыма. При этом в кабине замечена игрушка-талисман в костюме пилота. "Оглядываться не забывайте", – посоветовали украинским летчикам интернет-пользователи.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Москва осадила Лукашенко: "Не учите Россию, как жить"

Белорусскому лидеру жестко ответили на его регулярную критику в адрес РФ

Не боимся: немцы наплевали на угрозы США ударить по "Северному потоку – 2"

Планы американцев остановить строительство газопровода полностью провалились

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей