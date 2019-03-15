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Либерийский сухогруз сел на мель из-за Крымского моста

Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС
Киевские власти нашли новую угрозу в российском транспортном переходе

В Керченском проливе вечером в среду, 13 марта, сел на мель сухогруз под флагом Либерии, следовавший из Мариуполя в итальянский порт Маргера с 17 т металла. Украина спустя два дня обнаружила главного виновника происшествия – опоры Крымского моста. К такому выводу пришли в так называемом Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

Как пишет украинский МВОТ, высота сухогруза составляет 13,9 м, максимальная осадка – 7,7 метра. В районе поворота с Чушкинского на Еникальское колено глубина конструкции составляет 8,3 м, указали в министерстве. Таким образом, технические характеристики "либерийца" позволяли ему без проблем выйти из Азовского в Черное море.

Однако, указали в Киеве, возведенный Россией транспортный переход якобы "в очередной раз стал препятствием для свободного прохода судов из Азовского в Черное море".

"Из-за незаконного строительства моста и его неправильной конструкции наблюдается заиливание дна и отложение песка в районе Керченского пролива. Причиной этого может быть большое количество опор Крымского моста, которые занимают значительную площадь дна в Керченском проливе, а также препятствуют естественному перетоку воды из Азовского в Черное море", – утверждают представители МВОТ.

В ведомстве подчеркнули, что после вхождения Крыма в состав РФ ответственность за эксплуатацию Керчь-Еникальского канала, его очистку и дноуглубительные работы несет Москва.

Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС

Отметим, по информации Росморречфлота, при движении в караване балкер "Maryland" (судовладелец Klip Marine Shipmanagement, флаг Либерии) сел на бровку Керчь-Еникальского канала в среду в 19:40.

"Первоначально было введено ограничение по осадке до пяти метров, подошли, померяли глубины – он не мешал судоходству, и было снято ограничение", – заявил накануне РИА "Новости" представитель российского ведомства.

По его словам, причин случившегося может быть несколько, в том числе высокая парусность, ошибка судоводителя или лоцмана. Для снятия судна с мели может потребоваться частично его разгрузить, поскольку вчера его не смогли снять четыре буксира.

По данным Росморречфлота, либерийский сухогруз не представляет угрозы ни судоходству, ни экологии в Керченском проливе, также нет угрозы жизни и здоровью людей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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