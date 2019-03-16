Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун считает, что Россия должна заплатить Незалежной за пользование землями Киевской Руси.
По его словам, Москва должна крупную сумму за 300-летнюю аренду. При этом, Пискун подчеркнул, что россияне продолжают использовать якобы украинский Новгород.
"Взыскать с Российской Федерации средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, и они теперь используют наш Новгород и наши земли",
– заявил Пискун в интервью телеканалу NewsOne.
Он отметил, что если у России не хватит денег, то нужно захватить всех жителей в рабство.
Белорусскому лидеру жестко ответили на его регулярную критику в адрес РФ
Планы американцев остановить строительство газопровода полностью провалились