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Киев потребовал от Москвы заплатить за использование "украинских" земель

Фото: www.globallookpress.com
Украинцы готовы захватить россиян в рабство, если у Кремля не хватит средств для оплаты

Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун считает, что Россия должна заплатить Незалежной за пользование землями Киевской Руси.

По его словам, Москва должна крупную сумму за 300-летнюю аренду. При этом, Пискун подчеркнул, что россияне продолжают использовать якобы украинский Новгород.

"Взыскать с Российской Федерации средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, и они теперь используют наш Новгород и наши земли",

заявил Пискун в интервью телеканалу NewsOne.

Он отметил, что если у России не хватит денег, то нужно захватить всех жителей в рабство.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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