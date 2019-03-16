У Порошенко нашли серьезную болезнь

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Сбежавший из Украины народный депутат Александр Онищенко считает, что президент Петр Порошенко страдает от болезненной тяги к деньгам.
По его словам, политик мечтает стать самым богатым человеком в стране и выгнать всех олигархов.
"Он больной человек. Просто зарабатывает деньги, ничем не наслаждается. Он болен, у него сахарный диабет, все время в нервном состоянии. Всегда любит бабки, вот ему "бабки, бабки, бабки",
– сказал Онищенко в интервью YouTube-каналу "DubinskyPro".
Он добавил, что Порошенко, скорее всего, раскладывает доллары и "начинает с ними разговаривать, общаться, гладить".
По мнению экс-депутата, даже победа политика на выборах не позволит ему сохранить власть над народом и ему придется бежать из страны.
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