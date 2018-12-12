Пока чиновники придумывают, как еще выслужиться перед властью, в стране гибнут дети

Вакцина от ветряной оспы "Варилрикс" попала в список запрещенных на Украине препаратов. По распоряжению Госслужбы Незалежной по лекарственным средствам и контролю за наркотиками эту вакцину нельзя использовать на территории страны и провозить через границу. А если она уже находится на Украине, ее необходимо незамедлительно уничтожить, передает УНИАН распоряжение ведомства.

Препарат подвергся гонениям украинских чиновников не из-за плохого качества. В службу поступила жалоба от некоего ООО "Глаксосмиткляйн фармасьютикалс Украина" о том, что название на упаковке написано – о, ужас! – по-русски. Такая русскоязычная вакцина, безусловно, несет опасность для украинцев, решили в надзорном органе и росчерком пера оставили пациентов без препарата.

Между тем вакцина "Варилрикс" считается одним из самых эффективных средств, формирующих устойчивый иммунитет к заболеванию, прививки хватает на всю жизнь. Производят ее в Бельгии. В России только упаковывают. Но, видимо, самого факта, что препарат побывал в РФ, хватило украинским русофобам, что обвинить его в "нарушении требований законодательства" Незалежной и занести в черный список.

Тем временем на Украине из-за отсутствия системы профилактики и вакцинации бушует эпидемия кори. В частности, на этой неделе из-за вспышки заболевания была закрыта на карантин школа в Одессе. По данным "112", накануне в городе скончался заразившийся корью годовалый малыш.