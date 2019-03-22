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Зеленский, подвинься: на украинских выборах объявился неожиданный кандидат

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
В России решили добавить трэша и угара демократической процедуре в Незалежной

За считанные дни до голосования на Украине нарисовался еще один "кандидат" в президенты. Он, вернее она, уверена в своих силах настолько, что не видит проблемы в том, чтобы обойти записного лидера гонки Владимира Зеленского.

Свою кандидатуру на пост президента Украины выдвинула российская телеведущая Ольга Скабеева. Она даже выпустила предвыборный ролик, который опубликовал "Федерал Пресс". В этом коротком видео одетая в "патриотичный" жовто-блакитный костюм Скабеева обещает украинцам поднять село, завершить войну и дать тепло и свет в каждый дом. 

"Кто, если не я?!" – саркастично вопрошает ведущая в конце ролика.


Разумеется, это была не более чем шутка на злобу дня. Видимо, таким способом Скобеева хотела привнести в украинские выборы еще немного шоу. Как-никак, перед Незалежной отчетливо вырисовывается забавная перспектива – на смену комику-"любителю" придет комик-профессионал.

Российские и украинские СМИ совершенно по-разному восприняли "инициативу" Скобеевой. Так, например, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян призвала в своем telegram-канале "проголосовать" за нее, а телеканал "360" счел ее достойным оппонентом Владимиру Зеленскому.

А вот одиозное издание "Обозреватель" обрушилось с критикой. Телеведущую признали незнающей мовы "пособницей путинского режима" без чувства юмора, не говоря уже о ее необъективности как журналиста. Впрочем, упреки в последнем пункте легко можно предъявить и самому изданию.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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