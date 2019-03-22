И все беды государства с самого его основания исчезнут

В Раде появился очередной план спасения Украины. Он заключается в том, чтобы избавить страну от президента. Имеется ввиду не Петр Порошенко, а сама должность. Такая идея пришла в голову украинскому депутату, лидеру фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадиму Рабиновичу.



Политик уверен, что именно в институте президентства заключен источник всех бед Украины. Можно сказать, что президентское кресло прямо-таки проклято. За все почти 30 лет независимости страны кто бы ни был во главе – от Кравчука до Порошенко, никого нельзя помянуть добрым словом.

"Эта должность, кроме несчастья, ничего нашей стране не дала. Ни один президент Украины с почетом еще не ушел со своей должности", – сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Он по-своему объяснил этот феномен: каждый раз президент Украины ухитряется собрать в своих руках всю власть. Получается, что целое государство зависит от того, в каком настроении сегодня пребывает один-единственный человек. Парламент в такой ситуации оказывается помехой. Поэтому вместо слаженной работы происходит вражда во власти, что выливается в многомиллиардные траты на создание и функционирование ненужных структур в системе правления.

"Если мы думаем об Украине, о ее будущем, то было бы идеально, чтобы Рада за оставшийся период до парламентских выборов спасла страну, упразднив президентский пост", – заявил Рабинович.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.