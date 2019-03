Такие важные вопросы должен решать народ

Решение о закреплении в Конституции курса на вступление Украины в НАТО и Евросоюз должны принимать граждане страны на всеобщем референдуме. Об этом заявил лидер президентской гонки шоумен Владимир Зеленский во время встречи с ведущими западными СМИ.

Выжимка его интервью изданиям The New York Times, The Washington Post, Bloomberg, Der Spiegel, The Economist, Le Figaro, Atlantic Council, Kyivpost опубликована на официальном канале YouTube артиста.

"То политическое решение, которое сейчас было принято у нас в Конституции, что мы движемся в ЕС и в НАТО, оно было просто предвыборным. Все-таки это вопрос украинцам. Должен быть референдум, украинцы должны решать, куда они вступают – в тот или иной союз", – сказал пан Зеленский.

Одновременно кандидат в президенты отметил, что лично он выступает за вхождение Незалежной в Североатлантический блок и ЕС. Артист выразил готовность помогать стране двигаться в этом направлении.

Парадоксально, но все вопросы журналистов и большая часть ответов шоумена была на русском языке.

Подписчики активно комментировали встречу, нашлись и скептики, и оптимисты (орфография и пунктуация сохранены оригинальные):

"Если вы говорите, что у вас все открыто, то выложите полную версию интервью. А то 20 минут из 90-а это значит мы открыты, но только на 20%", "Почему снимали 4 марта, а показали нарезку из 1.5 часовой встречи только сейчас? Через 2 недели....?", "Весь марс за Зеленского ! А кто против-те неадекваты. Зеленский – самый адекватный марсианин", "Не верю! Просто слова... как он будет решать важные задачи? он не знает не экономику, ни политику.. только след в истории", "Красавчик! Как классно отмазался "Вам не нравится предложение Волкера?", "Выйду из бизнеса! 100%" Где-то я уже такое слышал... До выборов все так красиво говорят. А вот что дальше будет, мы уже знаем", "Что-то мне кажется что война и дальше будет продолжаться, и ничего не измениться. Люди в ДНР и ЛНР будут выживать дальше...", "Вова тут ты молодец. Даже ничего плохого не скажешь. Мне показалось, что ты говорил от души. Очень хочется верить своим ощущениям и тебе".





Напомним, 7 февраля Верховная рада приняла в целом изменения в Конституцию, касающиеся курса на членство страны в НАТО и ЕС. Президент Украины Петр Порошенко 19 февраля подписал закон об изменениях в главный закон государства о стратегическом курсе Незалежной на членство в этих организациях.