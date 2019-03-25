Украинские выборы оказались опасными для россиян

Москва боится отправлять своих наблюдателей

После непродолжительной борьбы между Россией и Украиной за право проследить за нарушениями в ходе голосования Москва вынуждена сдать назад. В МИД РФ заявили, что российским гражданам небезопасно исполнять наблюдательскую функцию даже в составе миссии ОБСЕ.

Решение связано с тем, что Центризбирком Украины отказал в аккредитации 24 гражданам РФ, которые должны были стать наблюдателями от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. В своем отказе ЦИК сослался на принятый специально под выборы закон, по которому россияне лишаются возможности участвовать в контроле за демократической процедурой.

"В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования", – говорится в заявлении МИД.

Киев дискредитирует себя и грубо нарушает европейские нормы о проведении честных и открытых выборов, подчеркнула Москва. Российская сторона уверена, что такое поведение украинских властей говорит о том, что им "есть что скрывать и от своего населения, и от международного сообщества".