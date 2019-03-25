Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинские выборы оказались опасными для россиян

Фото: www.globallookpress.com
Москва боится отправлять своих наблюдателей

После непродолжительной борьбы между Россией и Украиной за право проследить за нарушениями в ходе голосования Москва вынуждена сдать назад. В МИД РФ заявили, что российским гражданам небезопасно исполнять наблюдательскую функцию даже в составе миссии ОБСЕ.

Решение связано с тем, что Центризбирком Украины отказал в аккредитации 24 гражданам РФ, которые должны были стать наблюдателями от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. В своем отказе ЦИК сослался на принятый специально под выборы закон, по которому россияне лишаются возможности участвовать в контроле за демократической процедурой.  

"В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования", – говорится в заявлении МИД.

Киев дискредитирует себя и грубо нарушает европейские нормы о проведении честных и открытых выборов, подчеркнула Москва. Российская сторона уверена, что такое поведение украинских властей говорит о том, что им "есть что скрывать и от своего населения, и от международного сообщества".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Без паники: инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей