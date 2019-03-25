Масштабная коррупция доведет главу Незалежной до узилища

Неожиданный удар под дых получил действующий президент Украины Петр Порошенко из дружественных США в лице уроженца Одессы, американского предпринимателя и почетного гражданина Нью-Йорка Сэма Кислина. Бизнесмен накануне обнародовал экстренное обращение к жителям Незалежной, в котором сообщил, что в Соединенных Штатах возбуждено уголовное дело по фактам запредельного мздоимства "шоколадного короля" и его окружения.

"Я знаю, что в США ведется расследование коррупционных схем его банды. Они обвиняются в отмывании денег, масштабном хищении бюджетных средств, американской финансовой помощи и кредитов. Я как свидетель давал показания по этому делу и знаю, что это очень серьезные обвинения… Место Порошенко – в тюрьме в одиночной камере", – заявил Кислин.

Бизнесмен привел в качестве примера бандитских деяний главы, на которых набивают карманы порошенковские подручные, коррупционную схему поставок угля. По его словам, об этом хорошо известно местным силовикам, однако они сами и "крышуют" такие махинации.

"Жулики Порошенко фактически дважды зарабатывают на каждом украинце. На ваших квитанциях за оплату электроэнергии и на дотациях, что идут на покрытие дефицита бюджета. Мои проблемы начались, когда я предложил изменить схему поставок угля на Украину, при которой цена угля не превышала бы $50 за одну тонну. Во сколько уголь обходится простому украинцу, если я предложил поставки по $50, а сейчас с каждой тонны Порошенко и его банда зарабатывает по $100 за тонну? Порошенко залез в личный кошелек каждого украинца, вывел себе в карман через офшоры около $8 млрд долларов", – утверждает предприниматель.

Таким образом, Кислин фактически подтвердил выданную на-гора информацию лидером "Батькивщины" и ярым оппонентом Петра Алексеевича Юлией Тимошенко о том, что "против действующего президента Украины в Европейском Союзе, в Великобритании и в США открыты дела с обвинениями в отмывании средств".

"Когда лидер государства, по сути, подозревается в коррупции – это говорит о том, что, к сожалению, в мире так смотрят и на Украину. Этого терпеть нельзя. Старую прогнившую коррупционную систему во главе с Порошенко надо убрать уже в первом туре выборов!",

– метала молнии в адрес хозяина "Рошена" "газовая принцесса" со своей страницы в Facebook 23 марта.

В предвыборном штабе пана Порошенко заявления об антикоррупционном расследовании против главы государства в ЕС и Штатах объявили "мошенничеством" и призвали пани Тимошенко извиниться за распространение лживой информации.

В свою очередь бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал заявление американского бизнесмена очень важным свидетельством.





"Предлагаю всем посмотреть и сделать выводы. П.Порошенко – вор, убийца, приносящий своему народу разруху и геноцид. Он не должен быть президентом. Его место на скамье подсудимых. А по словам Сэма Кислина: "…место П.Порошенко в тюрьме, в одиночной камере, со всеми удобствами". Очень важно, что уже не только я, а даже американские бизнесмены, устами Сэма Кислина, кричат на весть мир: "Пора прекратить геноцид украинского народа!", – написал Журавко в соцсети.

Он считает, что лидер Незалежной водит за нос не только украинцев.

"Этот мерзавец легко и просто обманул самого президента США Дональда Трампа. И Сэм Кислин приводит этому доказательства, а также называет суммы в американских долларах, которые по преступным схемам ворует Порошенко", – добавил экс-парламентарий.

Сэм Кислин родился в Одессе в 1935 году, пишет "ПолитНавигатор". В начале 70-х годов эмигрировал вместе с семьей в США. В 1992-ом он создал компанию Trans Commodities, Inc., которая стала одной из крупнейших в мире торговых фирм. В 1994 г. Кислин назначен советником по вопросам экономики мэра города Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. В 2003-ом одессит получил звание "Почетный гражданин" Нью-Йорка.

В своем обращении американский бизнесмен также рассказал, что ему запретили въезд на Украину.

