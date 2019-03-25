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Украинцы оживили Захарченко и "Гиви"

Александр Захарченко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЛидер Незалежной щедро оплатил свою избирательную кампанию
Чтобы остаться у руля, Порошенко цепляется за "мертвые души"

В конце недели в Незалежной воскреснут сотни тысяч покинувших землю людей. Среди них – безвременно ушедшиекомандир батальона "Сомали" Михаил Толстых, или "Гиви", погибший 8 февраля 2017 года, и бывший лидер ДНР Александр Захарченко, которого убили в прошлом августе.  

По документам в ближайшее воскресенье они должны будут выполнить свой гражданский долг, поскольку находятся в списках реестр избирателей Украины, передает"Страна.ua". Тяжелое расставание с властью подвигло действующего президента Незалежной Петра Порошенко пойти на авантюру. Чтобы остаться у руля, он вцепился за "мертвые души", прикинувшись неосведомленным: мол, нет официальной бумажки – нет факта смерти.

"Резерв" составляет около порядка 200 тысяч голосов. Это те люди, которые умерли на неконтролируемых территориях Донбасса, но украинские власти делают вид, что им об этом не известно",

– акцентируют внимание журналисты. 

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Нового главу государства украинцы будут избирать 31 марта. На этот пост претендуют десятки кандидатов. В лидеры вырвался актерВладимир Зеленский. Нынешнему президенту до него далеко – согласно соцопросам, их разделяют 13%. В спину Порошенко дышит экс-премьер Незалежной Юлия Тимошенко. 



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Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press
Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press +1
Ксения АНДРЕЕВА
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