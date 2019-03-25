Хозяин "Рошена" не жалеет средств на оболванивание украинцев

Действующий президент Украины Петр Порошенко уже перечислил в свой избирательный фонд 415 млн гривен ($15,4 млн), что является самой большой суммой среди всех 39 кандидатов на пост главы государства. Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО" со ссылкой на промежуточные финансовые отчеты, обнародованные ЦИК Незалежной.

Отмечается, что те кандидаты, кто, согласно результатам соцопросов, возглавляет список фаворитов, стали лидерами по размерам избирательных фондов. Правда, на вершине данного реестра оказался не шоумен Владимир Зеленский, а глава государства.

"Безусловным лидером по размеру избирательного фонда является действующий президент Петр Порошенко, который на 100% профинансировал кампанию из собственного кармана. С 8 февраля по 18 марта самовыдвиженец Порошенко перечислил в свой избирательный фонд 415 млн гривен", – говорится в сообщении на сайте организации.

Если Петр Алексеевич не будет ослаблять кампанию, то в конечном результате она официально обойдется ему более чем 500 млн гривен ($18,5 млн), а если учесть прошлогодние расходы "шоколадного короля" на телерекламу, то эта сумма достигнет 700 млн (примерно $26 млн). По информации "ЧЕСНО", затраты лидера нации на нынешних выборах в гривневом эквиваленте являются рекордными за всю историю президентских выборов в Незалежной.





"Однако в пересчете на доллары Порошенко пока официально потратил только $15,4 млн, тогда как (смещенный в результате госпереворота 4-й президент страны) Виктор Янукович за два тура выборов 2010 года потратил более $40 млн (322 млн гривен), а (лидер "Батькивщины") Юлия Тимошенко – $36 млн (290 млн гривен)", – подчеркнули в "ЧЕСНО".

По данным активистов, размер избирательного фонда "газовой принцессы", согласно ее промежуточным финансовым отчетам, составляет 164 млн гривен (около $6 млн), что на 250 млн меньше (свыше $9 млн), чем у Порошенко. В организации добавили, что всего с прошлого года Тимошенко израсходовала на рекламу около 320 млн гривен ($11,8 млн).

Третью и четвертую позицию рейтинга расходов на предвыборную рекламу занимают Зеленский и предприниматель Сергей Тарута соответственно. Причем избирательный фонд актера, размер которого составляет 102,8 млн гривен ($3,8 млн), наполнялся из различных источников.

"Всего – более 68 млн – на накопительный счет избирательного фонда перечислили физические лица. Еще почти 16 млн Зеленскому на кампанию перечислила партия "Слуга народа", – следует из сообщения. Активисты указывают, что происхождение данных средств можно будет выяснить лишь после выборов, однако в 2018 г. партия таких существенных взносов не получала. А из собственного кармана Зеленский на выборы выложил 11,5 млн гривен.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. По данным социсследований, в президентской гонке лидирует шоумен Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Порошенко готовы поддержать около 17% украинцев, Тимошенко – 12,5%. Рейтинг лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко составляет около 10%.

