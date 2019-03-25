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Зеленский готов упасть перед Путиным на колени

Владимир Зеленский. Фото: EPA\TASS
Лидер президентской гонки объяснил, на что способен ради мира в Незалежной

Шоумен Владимир Зеленский, баллотирующийся на высший пост в стране, сказал, что и сегодня готов сделать все, чтобы Украина не была поставлена на колени. На колени может пасть он сам. Так кандидат прокомментировал свое заявление от 2014 года, в котором актер выразил готовность бить челом перед президентом России Владимиром Путиным.

"Это было перед началом войны. Я сказал: я готов стать даже на колени, только не ставьте на колени Украину. Не надо вырывать часть. Я и сейчас готов на все ради этого. Не как кандидат в президенты, как гражданин Украины",

пояснил свои слова пан Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

Знаковое событие произошло 1 марта 2014-го, когда шоумен адресовал послание Путину после того, как Совет Федерации согласовал разрешение на использование российских войск на территории Украины, а точнее в тогда еще Автономной Республике Крым.

Фото: www.globallookpress.com

"Я очень хочу обратиться к господину Путину. Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина – действительно братские народы. (...) Если вы хотите, я могу вас умолять на коленях. Но не ставьте на колени, пожалуйста, наш народ", – говорил пять лет назад Зеленский.

Ныне кандидат в президенты подчеркнул, что победа в Донбассе может стать первым шагом к "освобождению" Крыма, однако возвращение региона в Незалежную случится "только после того, как сменится власть в России".

Все последние высказывания пана Зеленского вызывают раздражение у некоторой части украинского истеблишмента. В частности, отказавшийся баллотироваться в президенты фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выступил резко против комика, дав тому понять, что считает его коллаборантом из-за желания договариваться с Москвой. Свое послание без упоминания имен он оставил на днях в Twitter.

"Пока некоторые кандидаты наперегонки бегут договариваться с Россией, российская власть продолжает сажать украинцев за решетку. За что? Видимо за то, что любят Украину..." – написал Вакарчук.

Электорат заподозрил, что музыкант имел в виду именно Зеленского.

Между тем, данные соцопроса КМИС, Центра Разумкова и группы "Рейтинг" за 5-14 марта говорят о том, что шоумен в случае выхода во второй тур с действующим президентом Петром Порошенко победит и его – 39% против 18%, и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 34% против 21%, сообщает УНИАН.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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